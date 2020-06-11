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Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску в июне проводят прямые телефонные линии

Это позволит в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению вопросов. Так, сегодня в Гомельском облисполкоме на связь выйдет помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. В Дятловском райисполкоме по телефону с гражданами пообщается помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. Завтра в Минском облисполкоме на связь выйдет помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

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