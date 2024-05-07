Поможет ли проверка нестратегического ядерного оружия в Беларуси выйти из состояния безнаказанности Западу - в проекте "Диспозиция"

В соответствии с распоряжением Президента Беларуси в Вооруженных силах проходит внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В движение пришли авиационные, ракетные, технические подразделения и беглые инфоресурсы вместе со своими кураторами. Домыслов успели породить океан. Все детали в проекте "Диспозиция".

Предположить сложно было, что придется говорить в Беларуси о военной проверке, связанной с ядерной тематикой. А вообще, шум нынче по поводу поднялся знатный. Кто знает, было ли так задумано, но в данном случае сработало правильно. Вот этот информационный гриб, который мгновенно сформировался, он ведь все-таки не ядовитый, но ярко и мощно сигнализирует о последствиях агрессии в отношении Беларуси. Агрессия! Это единственный вариант применения тактического ядерного оружия со стороны Минска. Стоит напомнить, что само появление у нас на территории специальных боезарядов - ответ именно на агрессивные шаги в адрес Союзного государства. Сегодня редко вспоминают, что сам вопрос о размещении в Беларуси спецбоеприпасов возник с подачи Запада после заявления Генсека НАТО Йенса Столтенберга о планах по перемещению военного атома к нашим рубежам. Вот что было заявлено еще в ноябре 2021 года.

Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому - ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии. Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО (19.11.2021 г.)

Речь, естественно, о Польше. Так что последовавшая со стороны Минска с помощью Москвы ядерная реакция была по сути ответной и предупредительной. Кстати, может, и раньше стоило пойти нам на такую меру, без всяких ответных вариаций и разместить тактическое ядерное оружие поближе к горячим головам. Пистолет у виска часто очень эффективен. Но себе не изменяем. На мягких лапах отвечаем на обострения. Так и в этот раз. У проверки, подчеркиваем, защитный сценарий.

Особо отмечу, что проверка носит исключительно оборонительный характер. Она призвана обеспечить готовность белорусских воинских частей к работе со специальными боеприпасами, а также отладить механизмы управления войсками и взаимодействия союзных органов управления. По завершении совместной тренировки наши войска продолжат мероприятия по адекватному реагированию на изменение обстановки. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (07.05.2024 г.)

Тренировка, конечно, оснастила повестку мировых СМИ яркими красками. Высокие мысли явили все известные планете демократические эксперты. Если вкратце, то мы чуть ли не крушим основы цивилизации. Кстати, когда подобные маневры проводят американцы, то этого просто не замечают, ибо банальщина. А тут варвары голову поднимают, портят аппетит золотому миллиарду.

Но конечно, сейчас важен контекст. А он связан с Украиной, где опять же, ставки повышают Вашингтон и Брюссель. Не Россия. Оружие поступает в Украину все более дальнобойное, вот-вот задействуют F-16. Запад разрешил наносить удары своими ракетами вглубь России. Москва предупредила о возможности ударов по тем объектам, которые посчитает нужным уничтожить не только в "незалежнай". Если милитаристский ком не остановится, последствия не ограничатся территорией Украины. Пока что останавливающий эффект имеет только ядерное оружие. Россия решила провести учения с этим компонентом. Учитывая ситуацию, мы присоединились к тренировке. Ведь если речь зайдет о спецбоеприпасах, работать будем однозначно вместе. Масштабы предполагают.

Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе. Что в этой ситуации делать? Держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. У нас и у России это исключительно оружие сдерживания. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (09.05.2024 г.)

"В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья тактических самолетов Су-25. Проверка будет проведена строго в соответствии с регламентом, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами", - сказал министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Мало кто обратил внимание на такую особенность проверки, как внезапность. Дело в том, что ядерное оружие надо не только уметь, но и успеть применить. Средства разведки неприятеля ведут непрерывный мониторинг наших частей, количество полетов разведывательной авиации НАТО у границ постоянно растет. В определенный период, а это время получения боезарядов, транспортировки, установки, подвески на носителях, начнется игра в кошки-мышки. Период охоты за нашей техникой для ударов. Здесь как раз важна оперативность мысли и действий. Что и отрабатывается на внезапном экзамене. Да, если "Искандер" или Су-25 сами превратятся в кошку, игра для оппонента будет окончена. Профессионализма нашим специалистам не занимать. Все прошли обучение по работе с тактическим ядерным оружием в России. Свои комплексы и самолеты знают от а до я.

"В рамках плановой подготовки летный инженерно-технический состав нашей авиационной базы прошел допподготовку в учебном центре Российской Федерации на самолетах Су-25. Это позволило нам не только улучшить практические навыки, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов. Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством российских инструкторов. Программа личным составом освоена в полном объеме. При необходимости, полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности, как нашей страны, так и Союзного государства в целом", - подчеркнул летчик Су-25.