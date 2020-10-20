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Понедельник в Минске: один город - две стороны медали
Диалоговые площадки - это та самая обратная связь, на которой настаивали оппоненты власти. Правда, как показывает практика, на тот самый диалог настроены далеко не все. По призывам ряда телеграм-каналов на улицы выходят люди, которые вовсе не настроены на конструктивный разговор. И накануне это показал митинг пенсионеров под бчб-флагом. Присоединиться к "маршу мудрости" предлагали ветеранам МВД, воинам-интернационалистам и офицерам запаса. Но для военных честь дороже непонятных обещаний. Да и Родина одна. Поэтому ветераны инициировали свой марш.
Ксения Лебедева с подробностями.
“Пенсіянеры Беларусі, яднайцеся!” - такиим словами сегодня некоторые телеграм-каналы анонсировали марш мудрости. Никто не ожидал, что те, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе и при этом придерживается официальной национальной символики, тоже выйдут, чтобы отстоять свою точку зрения.
Но они пришли. Под своим флагом. В первых рядах ветераны МВД, воины-интернационалисты, офицеры спецподразделений. Пришли, чтобы сказать: Родина одна и она не продается.
Возможно, у альтернативщиков иначе, ведь они послушно исполняют волю польских телеграм-каналов. Сказали прийти к 14 часам к Красному костелу - так, мой пане. Но как-то ряды мельчают.
Так кто стал под бело-красно-белый флаг? И почему здесь людей делят на высшую лигу те, кто стал под флаг коллаборационистов, и всех остальных?
Издалека замечаем координатора. Подходим, чтобы уточнить, но беседа как-то не клеится - неправильное СМИ.
ГосСМИ здесь действивтельно не любят. Настолько, насколько и другую точку зрения. Тогда в чем свобода? А демократия, о которой так рьяно кричат? Может оппоненты скажут, в чем сила?
От площади Ленина марш мудрых отправился в сторону площади Якуба Коласа, как и было запланировано ранее телеграм-каналами.
В соседнем ряду прошел марш под национальным флагом
Десятитысячный строй против тех, кого набралось в 10 раз меньше. Большинство у монумента Победы возложили цветы, чтобы помнили, каким трудом получили победу деды, и что за свободу и независимость есть кому постоять.
Вот таким выдался понедельник в столице. Один город - две стороны медали.
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