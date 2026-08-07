Пономарева: Африка - это переход на новый уровень сотрудничества

Беларусь продолжает укреплять свое присутствие в странах Африки. По мнению экспертов, сотрудничество выходит на качественно новый уровень, открывая возможности для совместного развития экономики, промышленности и высоких технологий.

"Александр Григорьевич сказал, в Алжир стремятся все. Он говорил о достижениях этой страны, о том прорыве, который был совершен. Позвольте немножко расширить это утверждение. Сегодня в Африку стремятся все. Африка для нас это не новый регион, а просто переход на новый уровень сотрудничества. Безусловно, здесь очень много новых возможностей. Здесь не только ресурсы, как традиционно мыслят западные корпорации, а здесь уникальные возможности для создания новых коопераций. Это сотрудничество с точки зрения не просто продать товар, а создать что-то совместно. Можно только пожелать белорусскому государству дальнейшего процветания, развития двусторонних и многосторонних контактов с этими регионами", - отметила политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО Елена Пономарева.