3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пономарева: Минск может стать переговорной площадкой по Украине, но Запад будет против
Минск стал переговорной площадкой для "нормандской четверки" в 2014 году и готов снова предоставить ее сегодня. Но сейчас это сделать намного сложнее, ведь западные кураторы Киева этого скорее всего не позволят. Их не устраивает политическая близость России и Беларуси.
Но именно эта согласованность позиций и может помочь сторонам сесть за стол переговоров. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказала российский политолог, историк и публицист, специалист по цветным революциям, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.
Минск сделал невероятно, даже слишком много в попытке урегулировать украинский кризис, начиная с 2014 года. Это и личное обаяние Президента Беларуси, который пытался выстраивать неформальные отношения и с Порошенко, и с Зеленским. Это и предоставление площадки для переговоров, которая была оптимальна для всех участников. То, что сделала Беларусь для Украины, забыть и перечеркнуть невозможно. Но всему есть предел, и выбор делает любое государство. И российская общественность благодарна Лукашенко, что он этот выбор сделал. О возможности превращения Минска в переговорную площадку сейчас сложно говорить, потому что горячие головы на Западе и Украине будут твердить о том, что Россия - это равно Беларусь, или Беларусь - это равно Россия. Тем не менее это усиливает позиции Беларуси и усиливает позиции России, потому что эта связка Союзного государства пригодилась как! Потому что те действия, которые принимаются в Москве, они согласуются с Минском, и любая информация, которая есть у Минска, жизненно важная для РФ, она докладывается в Москву.
Президент
Все
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов