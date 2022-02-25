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Пономарева: Минск может стать переговорной площадкой по Украине, но Запад будет против

Минск стал переговорной площадкой для "нормандской четверки" в 2014 году и готов снова предоставить ее сегодня. Но сейчас это сделать намного сложнее, ведь западные кураторы Киева этого скорее всего не позволят. Их не устраивает политическая близость России и Беларуси.

Но именно эта согласованность позиций и может помочь сторонам сесть за стол переговоров. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказала российский политолог, историк и публицист, специалист по цветным революциям, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

Минск сделал невероятно, даже слишком много в попытке урегулировать украинский кризис, начиная с 2014 года. Это и личное обаяние Президента Беларуси, который пытался выстраивать неформальные отношения и с Порошенко, и с Зеленским. Это и предоставление площадки для переговоров, которая была оптимальна для всех участников. То, что сделала Беларусь для Украины, забыть и перечеркнуть невозможно. Но всему есть предел, и выбор делает любое государство. И российская общественность благодарна Лукашенко, что он этот выбор сделал. О возможности превращения Минска в переговорную площадку сейчас сложно говорить, потому что горячие головы на Западе и Украине будут твердить о том, что Россия - это равно Беларусь, или Беларусь - это равно Россия. Тем не менее это усиливает позиции Беларуси и усиливает позиции России, потому что эта связка Союзного государства пригодилась как! Потому что те действия, которые принимаются в Москве, они согласуются с Минском, и любая информация, которая есть у Минска, жизненно важная для РФ, она докладывается в Москву.

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