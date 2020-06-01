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"Понятная политика". Какой будет Европа после коронавируса?

Почему между Берлином, Парижем и остальной Европой возникла пропасть в 500 миллиардов евро? Итальянская мафия, польские протесты и тайны брюссельского парламента - что будет дальше с европейской семьей? Посткоронавирусная экономика в Старом Свете. Будет ли Европа вновь единой? Сегодня после "Панорамы" разберемся в"Понятной политике".

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