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"Понятная политика" о том, почему 17 сентября - важная дата в белорусской истории

Истоки Дня народного единства, жизнь Западной Беларуси под Польшей, почему Красную армию встречали как освободителей.

В "Понятной политике" после "Панорамы" разберем важный период белорусской истории, чтобы понять, почему 17 сентября - важная дата.


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