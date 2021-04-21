"Понятная политика. Плюс": попытка госпереворота - подробности и уроки

Они достигли соглашения о подготовке переворота. Зенкович вербовал участников, в том числе подбирая за денежное вознаграждение подельников в рядах Вооруженных Сил Беларуси.

У таких акций всегда есть внешняя поддержка.

Смысл этой акции в том, чтобы погрузить нашу страну в хаос.