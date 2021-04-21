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"Понятная политика. Плюс": попытка госпереворота - подробности и уроки
Самые громкие подробности операции "Тишина" раскрывают в эфире канала "Беларусь 1" следователи КГБ, а обсуждают политологи, дипломаты, парламентарии. Как и кем готовился государственный переворот в Беларуси? Каковы были стратегия и тактика заговорщиков? Чем был чреват для страны успех участников подполья и куда тянутся нити заговора?
Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси: Они достигли соглашения о подготовке переворота. Зенкович вербовал участников, в том числе подбирая за денежное вознаграждение подельников в рядах Вооруженных Сил Беларуси.Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: У таких акций всегда есть внешняя поддержка.Александр Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: Смысл этой акции в том, чтобы погрузить нашу страну в хаос.Попытка госпереворота в Беларуси - событие исключительное для страны. Но можно ли было наблюдать в других странах подобные операции зарубежных спецслужб? Какие государства становились жертвами инсценированных извне переворотов и чем это для них заканчивалось? Подробности в программе "Понятная политика. Плюс". Смотрите сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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