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"Понятная политика" побывала на четырех континентах. Премьера большого путешествия 10 июня на "Беларусь 1"

Авторы проекта "Понятная политика" проехали более 60 тыс. километров и расскажут о самых ярких точках белорусской дальней дуги. Побывали в крупнейших частях света - Азии, Африке, Европе и Латинской Америке. Посетили города и предприятия, где знают, ценят и уважают Минск.

Кто против господства Запада? Где Беларусь ставят в пример? И почему искусственные преграды не помеха для торговли с настоящими друзьями? Ответы в совместном проекте Агентства теленовостей и Министерства иностранных дел.


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Цель этого проекта - показать нашему зрителю голос мира, который хочет нормальной жизни, честной политики, развития экономики вместо безумных санкций. И благодаря нашим диппредставительствам белорусский телеканал впервые побывал в самых отдаленных уголках довольно крупных стран - серьезных игроков на геополитической карте, и, поверьте, нам было приятно увидеть и услышать, что говорят о Беларуси, белорусах, Президенте, и постоянно подчеркивают: берегите свою независимость. Большие фильмы о больших людях, политике и экономике.
Сергей Гусаченко, автор проекта, первый зампредседателя Белтелерадиокомпании


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Журналисты Белтелерадиокомпании побывали в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Вьетнаме, Кении, Италии. И я уверен, они смогли убедиться в том, что Беларусь знают, продукцию нашей станы знают и в ней уверены. И, конечно, программа "Понятная политика" позволит белорусским зрителям окунуться в особенности нашей работы.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Не стучаться в закрытые двери - Минск работает с теми, кто готов выстраивать нормальные отношения, уважать суверенитет и национальные интересы друг друга, созидать, а не разрушать. Десятки эксклюзивных интервью. Высокие политики, дипломаты, бизнесмены, журналисты, эксперты, простые жители высказались о современном мире, белорусском пути развития и географии общих контрактов.

Почему многополярный мир - это уже настоящее? И какое совместное будущее видят партнеры Беларуси? Наша техника, продукция и смыслы по всему земному шару.

"Понятная политика" - масштабное путешествие. Четыре больших видеофильма. Первая остановка - Латинская Америка. В понедельник, 10 июня, после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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