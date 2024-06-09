3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Понятная политика" побывала на четырех континентах. Премьера большого путешествия 10 июня на "Беларусь 1"
Авторы проекта "Понятная политика" проехали более 60 тыс. километров и расскажут о самых ярких точках белорусской дальней дуги. Побывали в крупнейших частях света - Азии, Африке, Европе и Латинской Америке. Посетили города и предприятия, где знают, ценят и уважают Минск.
Кто против господства Запада? Где Беларусь ставят в пример? И почему искусственные преграды не помеха для торговли с настоящими друзьями? Ответы в совместном проекте Агентства теленовостей и Министерства иностранных дел.
Цель этого проекта - показать нашему зрителю голос мира, который хочет нормальной жизни, честной политики, развития экономики вместо безумных санкций. И благодаря нашим диппредставительствам белорусский телеканал впервые побывал в самых отдаленных уголках довольно крупных стран - серьезных игроков на геополитической карте, и, поверьте, нам было приятно увидеть и услышать, что говорят о Беларуси, белорусах, Президенте, и постоянно подчеркивают: берегите свою независимость. Большие фильмы о больших людях, политике и экономике.
Журналисты Белтелерадиокомпании побывали в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Вьетнаме, Кении, Италии. И я уверен, они смогли убедиться в том, что Беларусь знают, продукцию нашей станы знают и в ней уверены. И, конечно, программа "Понятная политика" позволит белорусским зрителям окунуться в особенности нашей работы.
Не стучаться в закрытые двери - Минск работает с теми, кто готов выстраивать нормальные отношения, уважать суверенитет и национальные интересы друг друга, созидать, а не разрушать. Десятки эксклюзивных интервью. Высокие политики, дипломаты, бизнесмены, журналисты, эксперты, простые жители высказались о современном мире, белорусском пути развития и географии общих контрактов.
Почему многополярный мир - это уже настоящее? И какое совместное будущее видят партнеры Беларуси? Наша техника, продукция и смыслы по всему земному шару.
"Понятная политика" - масштабное путешествие. Четыре больших видеофильма. Первая остановка - Латинская Америка. В понедельник, 10 июня, после "Панорамы" на "Беларусь 1".
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов