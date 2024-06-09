"Понятная политика" побывала на четырех континентах. Премьера большого путешествия 10 июня на "Беларусь 1"

Цель этого проекта - показать нашему зрителю голос мира, который хочет нормальной жизни, честной политики, развития экономики вместо безумных санкций. И благодаря нашим диппредставительствам белорусский телеканал впервые побывал в самых отдаленных уголках довольно крупных стран - серьезных игроков на геополитической карте, и, поверьте, нам было приятно увидеть и услышать, что говорят о Беларуси, белорусах, Президенте, и постоянно подчеркивают: берегите свою независимость. Большие фильмы о больших людях, политике и экономике.

Сергей Гусаченко, автор проекта, первый зампредседателя Белтелерадиокомпании