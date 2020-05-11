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"Понятная политика" про ООН сегодня вечером после "Панорамы"

Организация Объединенных Наций - именно она сразу после Второй мировой войны стала антивоенным гарантом. Насколько сейчас, спустя десятилетия, она справляется с возложенными задачами? Какие самые яркие и спорные моменты видела трибуна генассамблеи в Нью-Йорке? Инициативы Беларуси ради мира и почему некоторые видят в ООНтайное мировое правительство? Об этом поговорим в очередной серии проекта АТН "Понятная политика". Смотрите сегодня после "Панорамы".

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