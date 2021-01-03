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"Понятная политика" в этот понедельник расскажет о самых интересных и важных темах

Так получается, что новогодние праздники всегда были полны событиями как праздничного, так и печального толка. От объявления войн до появления новых валют и даже стран - за последние полвека праздничные дни особенно активно заполняли новостные ленты.

"Понятная политика" в этот понедельник проведет ревизию самых интересных и важных из них. Смотрите после "Панорамы".

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