"Понятная политика" в этот понедельник расскажет о самых интересных и важных темах

Так получается, что новогодние праздники всегда были полны событиями как праздничного, так и печального толка. От объявления войн до появления новых валют и даже стран - за последние полвека праздничные дни особенно активно заполняли новостные ленты.



"Понятная политика" в этот понедельник проведет ревизию самых интересных и важных из них. Смотрите после "Панорамы".