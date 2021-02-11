Понятные и простые условия ведения бизнеса позволят северному региону привлечь инвестиции

За последние пять лет в регионе выросла деловая активность и частная инициатива. Сектор предпринимательства обеспечивает 40 % инвестиций и экспорта товаров. Каждый четвертый рубль в бюджет приносит бизнес. В ближайшие пять лет в регионе будут работать над повышением эффективности импортозамещающих производств. Задача - к концу 2025 года увеличить поставки импортозамещающей продукции на экспорт до 70 %.