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Понятные и простые условия ведения бизнеса позволят северному региону привлечь инвестиции

Большой блок инициатив, связанных с экономикой, в руках у представителей северного региона страны. Одно из предложений - обеспечение предсказуемости и прозрачности условий деятельности.

За последние пять лет в регионе выросла деловая активность и частная инициатива. Сектор предпринимательства обеспечивает 40 % инвестиций и экспорта товаров. Каждый четвертый рубль в бюджет приносит бизнес. В ближайшие пять лет в регионе будут работать над повышением эффективности импортозамещающих производств. Задача - к концу 2025 года увеличить поставки импортозамещающей продукции на экспорт до 70 %.

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