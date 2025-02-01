Поощрение талантливой молодежи Беларуси - на какие проекты государство выделяет гранты

На развитие научного потенциала Беларуси направлена система поощрения талантливой молодежи. Кадры нужно растить еще со студенческой, а то и школьной скамьи. По результатам открытого республиканского конкурса указом Президента были выделены гранты на реализацию социально-значимых проектов в 2025 году. Финансирование и государственную поддержку в реализации получили 46 проектов.

Гранты - от латинского "дары". А они, как известно, бывают разные. Например, в Беларуси они направлены на социально-экономическое развитие страны. У наших западных соседей - на разрушение и деструкцию. С 2013 года указом Президента в Беларуси выделяются гранты в области науки, образования и медицины. Нынешний год не исключение.

Открытие грантового окна в Беларуси - долгожданное событие. Это не только уникальная возможность получить финансирование, но и обратить взор всей страны на уникальные проекты: развитие отечественных научных школ, повышение качества обучения учащихся, разработку новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов, реализацию новаторских культурных и молодежных проектов. Одним из таких и стал фестиваль хоровой патриотической песни "Споем вместе" МГЛУ.

Федерация профсоюзов Беларуси в этом грантовом сезоне особое внимание уделила молодым специалистам. Их чат-бот "На связи" помогает оперативно и бесплатно получить юридическую помощь по вопросам трудового законодательства. Онлайн-приемная в формате видеосообщений быстро и доступно разъяснит спорные вопросы.