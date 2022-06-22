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Поощрение нацизма на уровне западных государств Беларусь воспринимает с глубокой озабоченностью
Беларусь как одна из наиболее пострадавших стран в годы Великой Отечественной войны с глубокой озабоченностью и болью воспринимает поощрение на уровне западных государств идеологии нацизма. Об этом сегодня говорили на организованном совместными усилиями белорусского и российского МИДов вебинаре по современным проявлениям ксенофобии и расовой дискриминации в Европе. Мероприятие проходило в рамках сессии Совета ООН по правам человека.
Я хочу обратить внимание на принимаемые в ряде стран на государственном уровне меры по героизации пособников нацистов, о запрете символики и памятных мероприятий в ознаменование Дня Победы, снос памятников. По мере развития конфликта в Украине динамика увеличивается. Думаю, что мы должны воспитывать молодое поколение не только на истории Великой Победы, истории подвига советского солдата, но также не забывать о преступлениях нацизма - идеологии, которая убила миллионы.
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