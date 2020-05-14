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Попал под колеса автомобиля. В Минске травмирован 14-летний юноша на велосипеде

В Минске травмирован 14-летний юноша на велосипеде - он пересекал пешеходный переход на красный сигнал светофора. В это время водитель БМВ двигался по улице Налибокской в направлении Каменногорской и не был готов к внезапному появлению велосипедиста. Юноша с подозрением на перелом доставлен в больницу.
Чтобы избежать таких происшествий, Госавтоинспекция призывает велосипедистов быть максимально внимательными на дороге и не игнорировать требования светофоров, а родителям - как можно чаще напоминать детям правила дорожного движения и проезда пешеходных переходов. В этом году в Минске зафиксировано уже 9 дорожных происшествий с участием велосипедистов.

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