Попала под дурное влияние телеграм-каналов

За виртуальные угрозы реальное наказание. Служба собственной безопасности МВД установила личность 27-летней минчанки, проступок которой по нынешним временам, увы, не редкость. Она, прочитав в одном из телеграм-каналов компромат на действующих сотрудников милиции, завалила их угрозами в Viber. В выражениях не стеснялась... Сегодня раскаивается в своем поступке и говорит: будто затмение нашло.



Теперь девушке придется заплатить 810 рублей штрафа.



