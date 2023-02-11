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Попасть из Беларуси в Польшу можно только через пункты пропуска "Брест" и "Козловичи"
Белорусские пограничники готовы к увеличению потока машин в пунктах пропуска "Брест"
и "Козловичи". После того как Польша закрыла погранпереход "Бобровники", попасть в эту страну из Беларуси напрямую можно только через Брестскую область.
Для них это гораздо хуже, потому что родственники ездят. Мы фактически один народ, должны как-то общаться, ездить друг к другу в гости. Так должно быть. Политика не должна нас касаться.
Этому правительству нет дела до простых поляков. Дуда и Моравецкий заступаются за Зеленского, Почобута и всех остальных, а то, что люди от этого страдают, в очередях стоят, им плевать. Я езжу в Беларусь раз в неделю. У меня здесь родственники, и чтобы купить топлива. Теперь это будет невозможно. За один день такие дела не делаются, надо предупреждать заранее. Хотел бы посмотреть, кто это действительно придумал.
После закрытия польской стороной пункта пропуска "Бобровники" пограничники Берестовицы продолжат охранять государственную границу. А часть сотрудников перенаправят в другие пункты пропуска.
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