Попасть из Беларуси в Польшу можно только через пункты пропуска "Брест" и "Козловичи"

Белорусские пограничники готовы к увеличению потока машин в пунктах пропуска "Брест" и "Козловичи". После того как Польша закрыла погранпереход "Бобровники", попасть в эту страну из Беларуси напрямую можно только через Брестскую область.

Для них это гораздо хуже, потому что родственники ездят. Мы фактически один народ, должны как-то общаться, ездить друг к другу в гости. Так должно быть. Политика не должна нас касаться.

Для них это гораздо хуже, потому что родственники ездят. Мы фактически один народ, должны как-то общаться, ездить друг к другу в гости. Так должно быть. Политика не должна нас касаться.

Этому правительству нет дела до простых поляков. Дуда и Моравецкий заступаются за Зеленского, Почобута и всех остальных, а то, что люди от этого страдают, в очередях стоят, им плевать. Я езжу в Беларусь раз в неделю. У меня здесь родственники, и чтобы купить топлива. Теперь это будет невозможно. За один день такие дела не делаются, надо предупреждать заранее. Хотел бы посмотреть, кто это действительно придумал.