Пополнение в Минском зоопарке в вольерах красных волков и енотов

В Минском зоопарке появились новые постояльцы, пока еще совсем маленькие, но уже очень активные.

У красных волков родились щенки. Малыши отлично себя чувствуют и часто выходят познакомиться с посетителями зоопарка. Так называемая азиатская собака занесена в Международную красную книгу. Основной ареал обитания - страны Азии.

И еще долгожданное пополнение, уже в вольере с енотами. Два месяца назад здесь родились 5 малышей. Щенки пока прячутся от публики под боком у мамы. Днем зверьки обычно отдыхают в своих домиках, а ночью выходят на прогулку.