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Пополнение в Минском зоопарке в вольерах красных волков и енотов
В Минском зоопарке появились новые постояльцы, пока еще совсем маленькие, но уже очень активные.
У красных волков родились щенки. Малыши отлично себя чувствуют и часто выходят познакомиться с посетителями зоопарка. Так называемая азиатская собака занесена в Международную красную книгу. Основной ареал обитания - страны Азии.
И еще долгожданное пополнение, уже в вольере с енотами. Два месяца назад здесь родились 5 малышей. Щенки пока прячутся от публики под боком у мамы. Днем зверьки обычно отдыхают в своих домиках, а ночью выходят на прогулку.
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