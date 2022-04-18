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Пополнение в Могилевском зоосаде
Могилевский зоосад готовится к туристическому сезону пополнением. Новыми жителями стали ослик Мироша и два птенца эму. Им всего по несколько дней. Малышей разместили в теплых домиках. Летом новоселы переедут в вольеры на свежем воздухе. А также в зоосаде появился редкий для белорусских широт поросенок.
В будущем зоосад планирует объединить несколько вольеров в сельское подворье с традиционными для него животными.
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