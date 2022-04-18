Пополнение в Могилевском зоосаде

Могилевский зоосад готовится к туристическому сезону пополнением. Новыми жителями стали ослик Мироша и два птенца эму. Им всего по несколько дней. Малышей разместили в теплых домиках. Летом новоселы переедут в вольеры на свежем воздухе. А также в зоосаде появился редкий для белорусских широт поросенок.