Пополнение в рядах 86-й бригады связи

На верность Родине сегодня присягнули и военнослужащие 86-й Волковысской бригады связи. Новобранцы станут специалистами в области радиорелейной, проводной и засекреченной связи. А пока молодых воинов ждет первое увольнение. Всего по стране присягу приняли более 9 тысяч бойцов нового пополнения.