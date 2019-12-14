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Пополнение в рядах 86-й бригады связи
На верность Родине сегодня присягнули и военнослужащие 86-й Волковысской бригады связи. Новобранцы станут специалистами в области радиорелейной, проводной и засекреченной связи. А пока молодых воинов ждет первое увольнение. Всего по стране присягу приняли более 9 тысяч бойцов нового пополнения.
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