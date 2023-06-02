Пополнение в семействе красных волков в Минском зоопарке

Восемь новых постояльцев - так называемых азиатских собак - пока еще совсем маленькие, но уже очень активные. Красные волки занесены в Международную Красную книгу. Основной ареал их поселения - Азия, Индия и Россия.

Кстати, долгожданное пополнение и в вольере с енотами. Пять маленьких щенков пока прячутся от публики, находятся рядом с мамой. Днем обычно отдыхают в своих домиках, а на прогулку выходят ночью.