Впервые за 10 лет в столичном дельфинарии на свет появился дельфиненок

Мы с большим удовольствием наблюдаем за малышом. Это интересно, ново, необычно. Уже успели для себя отметить, что он активный, жизнерадостный. Мы пока еще не знаем его пол. Будучи взрослым, дельфин достигает до 350 кг - внушительное млекопитающее. При этом очень доброе, дружелюбное, открытое и социально направленное. Их хорошее самочувствие на самом деле зависит от общения с людьми.

Алеся Титова, арт-директор Минского дельфинария

