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Впервые за 10 лет в столичном дельфинарии на свет появился дельфиненок
Новорожденное чудо. В столичном дельфинарии впервые за 10 лет на свет появился дельфиненок. Это не просто редкое событие, показатель комфортной среды для млекопитающих. Сейчас тихоокеанская афалина все время плавает вместе с мамой: познает основы водного мастерства. Учится задерживать дыхание и всплывать, тренирует координацию. Питается только молоком, а чуть позже в рацион добавят морскую рыбу.
Мы с большим удовольствием наблюдаем за малышом. Это интересно, ново, необычно. Уже успели для себя отметить, что он активный, жизнерадостный. Мы пока еще не знаем его пол. Будучи взрослым, дельфин достигает до 350 кг - внушительное млекопитающее. При этом очень доброе, дружелюбное, открытое и социально направленное. Их хорошее самочувствие на самом деле зависит от общения с людьми.
Всего в Минском дельфинарии сейчас 4 дельфина. Увидеть самого маленького может каждый: во время шоу он также плавает в бассейне. Кстати, детеныша еще не назвали. Подбирать оригинальное имя для дельфиненка будут вместе с белорусами.
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