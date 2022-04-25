Пополнение в Вооруженных Силах Беларуси - призывники отправляются на срочную военную службу и службу в резерве

Пополнение в Вооруженных силах страны. С сегодняшнего дня призывники отправляются на срочную военную службу и службу в резерве. С утра новобранцы прибыли на сборные пункты, а после разъехались в соединения и воинские части, а также в другие войска и формирования. Торжественная церемония отправки пополнения состоялась у подножия Кургана Славы. Владимир Королев подробнее о мероприятии.

В Беларуси началась отправка призывников в войска

В первый день отправки в войска около тысячи призывников пополнили ряды сил специальных операций, 72 - ОУЦ под Борисовом и Минской военной комендатуры. Всего же в эти дни на укомплектование Вооруженных сил планируется направить около 10 тысяч человек.

Уже завтра с 6 утра для этих парней начинается полноценная армейская жизнь. Прибыв к месту службы, новое пополнение пройдет двухнедельный карантин. Помимо срочников, около 200 человек направят наслужбу в резерв.

Наши военнослужащие участие в спецоперации РФ не принимают. Мероприятия призыва проводятся планово. Каждые полгода мы комплектуем ВС личным составом. Юрий Кузьмин, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси

Пополнение в Вооруженных силах

Работа трактористом в прошлом, а теперь служба в войсках сил спецопераций. О такой смене профессии новобранец Кирилл Велько даже подумать не мог, а теперь гордится, что пополнит ряды бойцов элитного подразделения 103-й витебской бригады.

Неожиданно, конечно. Не думал, что попаду в ССО, а так вообще рад. Хочется пройти этот путь, узнать что-то новое, закалку свою проверить, проверить свой дух. Кирилл Велько, призывник

Особенностью этого призыва является то, что мы призываем на службу в резерве студентов вузов сельскохозяйственного профиля по их собственному желанию. Мы реализуем поручение главы государства в отношении военной подготовки студентов, которые получают образование. Юрий Кузьмин, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси

За плечами у парней учеба, работа, у кого-то даже уже есть семья. Чтобы стать настоящим военным журналистом, Александр Микульчик целенаправленно отправляется в войска. Говорит: в будущем обязательно пригодится. В штате "ВоенТВ" служат только практики.

Чтобы стать крутым военным журналистом, настоящим профессионалом, важно пройти армейскую службу, пройти боевую подготовку, ее этапы, учения, полевые выходы, стрельбы, вынести опыт. И потом в поле тщательно и лучше писать тексты, создавать качественный видеоконтент. Александр Микульчик, призывник