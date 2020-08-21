Пополнение в железнодорожном парке Могилева

Центр и столицу свяжет новый шестивагонный дизель-поезд. Он соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров и в общей сложности вмещает свыше 300 мест, в том числе первого класса. Предусмотрены вай-фай, медиа и система кондиционирования. Сейчас идет процесс согласования с пассажирами времени отправления нового скоростного поезда.А уже 21 августа в рейс отправится еще один дополнительный поезд бизнес-класса Могилев - Солигорск. Он будет в путивсего 4 часа.