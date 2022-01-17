Поправки в Основной закон страны обсудили на встрече с трудовым коллективом ОАО "Городея"

Укрепление мира, стабильности, повышение благосостояния граждан. На это нацелены поправки в Основной закон страны, их люди готовы поддержать. Об этом по итогам встречи с трудовым коллективов ОАО "Городея" заявил председатель белорусского профсоюза работников АПК Василий Хватик. Разговор со спикером развернулся на молочно-товарной ферме. В неформальной обстановке много говорили о социальном блоке проекта закона. Там удалось сохранить то, что наживали последние 30 лет. Государство и впредь будет много внимания уделять уязвимым категориям (инвалидам, пенсионерам), поддерживать многодетных и малообеспеченных.