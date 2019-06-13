Поправки в статье 328 сегодня приняты во втором чтении

Они предусматривают уменьшение нижнего предела наказания с 5 до 3 лет и с 8 до 6 лет лишения свободы. Это вторая и третья части наркостатьи. По поручению Главы государства поправки тщательно изучались. Такой подход позволит судам применять наказание более дифференцированно - с учетом личности виновного, его возраста, характера и степени общественной опасности.