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Поправки в закон о здравоохранении рассмотрят сегодня в Палате представителей

Изменения регламентируют вопросы цифровизации, в частности, выдачи электронных рецептов, и аккредитацию медучреждений. Также в первом чтении уделят внимание проектам об изменении законов о гидрометеорологической и ветеринарной деятельности. Дополнительно рассмотрят протокол, который внесет изменения в межправительственное белорусско-российское соглашение, призванное формировать цены на поставку природного газа в Беларусь.

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