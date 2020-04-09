Поправки в закон о здравоохранении рассмотрят сегодня в Палате представителей

Изменения регламентируют вопросы цифровизации, в частности, выдачи электронных рецептов, и аккредитацию медучреждений. Также в первом чтении уделят внимание проектам об изменении законов о гидрометеорологической и ветеринарной деятельности. Дополнительно рассмотрят протокол, который внесет изменения в межправительственное белорусско-российское соглашение, призванное формировать цены на поставку природного газа в Беларусь.