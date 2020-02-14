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Поправки в законы о рекламе. Рекламу на иностранных телеканалах заменят на белорусскую
Поправки в законы о рекламе готовят белорусские депутаты, их рассмотрят на весенней сессии парламента. Сегодня вместе с представителями профильных министерств и руководителями национальных телеканалов депутаты обсудили предложения. Они касаются в первую очередь тех каналов, которые ретранслируются из России, а всего в сетке кабельных операторов почти три сотни иностранных телеканалов. И вот тем, кто размещает рекламу, предложат заменять эти блоки на белорусский контент - на социальные ролики. Причина в том, что иностранная реклама фактически бесплатно транслируется у нас, приносит доход зарубежным телекомпаниям и косвенно бьет по белорусским товарам.
Изменения направлены на создание равноправной конкуренции для всех участников рекламного рынка. Обсуждается также снижение громкости рекламных блоков на ТВ до уровня основных программ и возврат рекламы в детские телепередачи.
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