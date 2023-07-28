Попробовать чай из старинного самовара предлагали прохожим в Бресте

Чаем из старинного самовара угощали прохожих в Бресте. Флешмоб устроили перед входом в краеведческий музей, там открыли выставку к дате освобождения города. Чтобы воссоздать атмосферу важного исторического события, сотрудники музея надели форму бойцов Красной армии.

В июле 1944-го освободителей встречали как героев: с цветами и криками "ура". Многие местные жители приглашали солдат в свои дома и предлагали выпить кружку первого послевоенного чая. Этому эпизоду в музее посвятили отдельную инсталляцию. Всего на выставке показали свыше 200 предметов. Среди них - большой трактирный самовар на пять ведер, уникальные железнодорожные подстаканники, расписные сервизы и старинные жестяные коробки, в которых хранили сладости.

Также можно было увидеть уникальные кадры кинохроники освобождения Брестской крепости и черно-белые фотографии интерьеров местных кафе и ресторанов.

