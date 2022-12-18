"Калядны кiрмаш", развернувшийся возле Дворца спорта, предлагает попробовать национальные блюда народов мира в армянских, узбекских, корейских, дагестанских лавках. Представлена и белорусская кухня. В топе мясные блюда: на месте можно продегустировать колбасы, шашлык - тот самый, который понравился Президенту. На праздничной ярмарке более 60 участников, 30 торговых точек, в которых представлена различная продукция - от еды до новогодних украшений и подарков, а также парк детских аттракционов и активности для взрослых. "Калядны кiрмаш" работает в будни с 14 до 22 часов, в выходные с 11 утра до 11 вечера.