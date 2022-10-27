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Попросил у пенсионерки поесть, потом стал душить и требовать денег - уголовное дело возбуждено в Лунинецком районе

Попросил у пенсионерки поесть, потом стал душить и требовать денег - уголовное дело возбуждено в Лунинецком районе

Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению 20-летнего молодого человека в краже и грабеже, сообщает БелТА, со ссылкой наофициальный сайтГенпрокуратуры.

Фигурантом дела стал парень, который был наказан ограничением свободы и еще не погасил судимость. В мае и июне он проникал в дома сельчан в деревне Озерница и агрогородке Дворец и воровал вещи. Помимо этого, жертвой молодого человека стала 84-летняя женщина, у которой он попросил еды. Когда гость поел, вместо благодарности он набросился на пенсионерку и стал душить, требуя денег. Когда хрипящая хозяйка дома согласилась, парень отпустил ее. После попросил прощения и убежал.

Поступок фигуранта следователи квалифицировали по ч.2 ст.205 (кража) и ч.2 ст.207 (грабеж) УК. Изучив материалы уголовного дела, в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Молодой человек остается под стражей.

Фото:pixabay.com

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