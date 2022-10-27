Попросил у пенсионерки поесть, потом стал душить и требовать денег - уголовное дело возбуждено в Лунинецком районе

Фигурантом дела стал парень, который был наказан ограничением свободы и еще не погасил судимость. В мае и июне он проникал в дома сельчан в деревне Озерница и агрогородке Дворец и воровал вещи. Помимо этого, жертвой молодого человека стала 84-летняя женщина, у которой он попросил еды. Когда гость поел, вместо благодарности он набросился на пенсионерку и стал душить, требуя денег. Когда хрипящая хозяйка дома согласилась, парень отпустил ее. После попросил прощения и убежал.