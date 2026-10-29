"Попросить о помощи - это не слабость": истории тех, кто выжил, и тех, кто не успел

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Детский суицид будоражит умы белорусов. Эта проблема актуальна для всей планеты. Но то, что это рядом с нами, в соседнем дворе или школе, вызывает комок в горле. На вопрос "почему?" нет однозначного ответа. Дети гибнут и так быть не должно. Своими сложными историями некоторые белорусы поделились в фильме "Мост через темноту".

У одного из героев фильма дочери было 15, она и сегодня для него в настоящем времени. Золотой ребенок, некапризная, самостоятельная, всегда порядок в комнате. Говорит, в какой-то момент они с матерью просто расслабились, привыкли к счастью быть рядом, перестали слушать. Не заметили, как подкралась беда.

Александр, отец погибшей:

"Я не слышал, как моя дочь плачет. Думал, что у меня золотой ребенок, что ничего не может произойти. А произошло то, что произошло. Мы, родители, боимся не того. Мы боимся, что они обидятся на нас. Мы боимся, что они будут вести себя не так с нами из-за нашего поведения. А бояться надо не этого. Бояться надо того, что можно не успеть".

Упущенное внимание бьет больнее всего по родительскому сердцу. Спустя время этот отец едва нашел в себе силы говорить о том, что разрывает душу на части. И прокручивая в голове миллионы сценариев с возможностью вернуть назад время, уверен, говорил бы с дочкой вовсе не об учебе. Ведь и десятки, и баллы на ЦТ ничего не значат, когда ребенка нет больше рядом. Потирая мокрые глаза, он резюмировал: жаль, что родители в круговерте будней часто забывают, любят детей вовсе не за достижения.

"Я бы спрашивал у своего ребенка, не как у нее дела в школе, а что ей снилось, как она себя с утра чувствует. У всех у нас есть реальные возможности, поэтому давайте их не будем упускать. Это мой посыл взрослому, родителю, в частности", - поделился Александр.

Суицид занимает второе место среди причин смерти детей и подростков. А каждый 12-й подросток в возрасте от 14 до 19 лет хотя бы раз пытался покончить с собой.

Ученые пытаются найти ответы, чтобы суметь сбить волну суицидов. Среди причин суицидального настроения у детей и подростков называются семейные конфликты, неблагополучие, проблемы в учебе, психические расстройства. Но очень часто сами дети, которых психологи успели остановить у края пропасти, говорят о завышенных ожиданиях взрослых.

quote В памяти всплывает пример, когда девочка победила на Олимпиаде, но заняла второе место. И у нее случился завершенный суицид. 14 лет ребенку было. Очень хорошо училась в школе. Наталья Дроздова, кандидат психологических наук, доцент

"Это как раз про завышенные требования. Когда семья очень четко диктовала: ты должна быть первой. К сожалению, эта очень высокая планка, когда нет права на ошибку ребенка, когда он должен быть самым, тоже является фактором, подталкивающим ребенка к ненужному решению", - пояснила она.

Еще один герой - Вадим - учится на последнем курсе в университете. Коляска теперь ему напоминает о том, что все могло быть иначе. Он улыбается и шутит. Говорит, переосмыслил многое, да и место на парковке теперь всегда есть.

Вадим:

"Мне было 17 тогда, и казалось, что никто не понимает, с родителями контакта нет, с одногруппниками контакта нет. Я один в этом мире. Плюс ко всему как пацан я не мог просить о помощи. Я не мог признать то, что я слабый. Я не мог обратиться, сказать, что мне нужна какая-то поддержка".

Но в любой ситуации можно найти положительные моменты. И рядом всегда есть люди, которым можно сказать, что не так. Сейчас, конечно, у Вадима изменились убеждения: "Попросить о помощи - это никакая не слабость, а наоборот. Это значит признать, что ты человек, что ты не бездушная машина, а человек, и тебе может быть больно. И рядом есть люди, которые помогут. Даже в моем положении они помогли мне подняться. Если хотите, над собой. Я живой. И я живу".

"Главная мысль, которую я хочу донести ребятам: вы не хотите такого выхода, вы хотите избавления от боли и изменения своей жизни. И это совсем другой выход. Ничто не стоит того, чтобы закончить это все. Потому что вы никогда не увидите тех классных моментов впереди, которые ждут вас", - поделилась Милана, девушка, которая пыталась уйти из жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 40 секунд в мире кто-то совершает самоубийство. Эта глобальная трагедия, которая не имеет срока давности, она происходит здесь и сейчас. Всем нужно быть начеку, чтобы вовремя вывести ребенка из черно-белого мира в цветной, из мрачного на путь к солнцу.