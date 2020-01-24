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Популярное ТВ-шоу возвращается в телеэфир

Популярное ТВ-шоу возвращается в телеэфир

Популярное ТВ-шоу возвращается в телеэфир, премьера состоится 14 февраля на телеканале "Мир". Вести телеигру продолжит трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. До конца 2020 года канал планирует снять 32 эпизода.

"Я чувствую драйв и энергию. От новых выпусков ожидаю свежего воздуха. Давайте дождемся программы в эфире, чтобы понять, что это означает", - рассказала Мария Киселева.

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