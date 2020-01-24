Популярное ТВ-шоу возвращается в телеэфир, премьера состоится 14 февраля на телеканале "Мир". Вести телеигру продолжит трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. До конца 2020 года канал планирует снять 32 эпизода.



"Я чувствую драйв и энергию. От новых выпусков ожидаю свежего воздуха. Давайте дождемся программы в эфире, чтобы понять, что это означает", - рассказала Мария Киселева.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS



Есть чем поделиться? Пишите сюда

