В Италии на неделе махали руками в нацистском приветствии. В городе Предаппио состоялась манифестация итальянских фашистов. Этих людей, конечно, можно называть неофашистами, но в данном случае такая приставка является очевидно излишней. 30 октября поклонники Бенито Муссолини отпраздновали 100-летний юбилей так называемого марша на Рим, в результате которого основоположник фашизма стал премьер-министром Италии.

По улицам Предаппио прошли сотни духовных наследников Муссолини. В отличие от других стран планеты, демонстрировать свое сочувствие фашистским идеям не является в Италии преступлением. Это постыдно, это может означать крах репутации и карьеры, но тюрьмой не грозит. От ультраправых националистов пытается отмежеваться сформированное в октябре правительство. При первом подозрении в сочувствии фашистам правящая коалиция исключает своих соратников из партии и отлучает от политики.

Однако это не мешает европейским СМИ называть кабинет Джорджии Мелони "постфашистским", несмотря на полную бессмысленность этого термина. Обвинения в этом самом "постфашизме" позволяют оказывать давление на правительство Италии для доказательства его лояльности курсу Брюсселя - курсу на поддержку санкций, на милитаризацию Украины, на расширение и укрепление НАТО.