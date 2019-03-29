Популярность производственных экскурсий возрастает во время школьных каникул

Гул швейных машин и огромные бобины нитей. Во время каникул школьники могут увидеть, как шьют одежду. Цеха, где из нитей сплетают ткань, посетили ученики 151-ой школы Минска. А раньше дети познакомились с производством БелАЗов, глиняной посуды и косметики. Добираются юные туристы к местам экскурсий преимущественно на электричках и автобусах, что добавляет путешествию дополнительных эмоций. Популярность производственных экскурсий на заводах Минской области значительно возрастает во время школьных каникул. Ежедневно экскурсоводы встречают минимум пять групп юных туристов.