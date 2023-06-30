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Популярные приложение и сайт для знакомств перестали работать или ограничили доступ для жителей России и Беларуси

Популярные приложение и сайт для знакомств перестали работать или ограничили доступ для жителей России и Беларуси

Tinder, как и было анонсировано ранее, перестал работать в России, приложение также пропало из Google Play и App Store в стране, сообщает РИА Новости.

В начале мая компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, заявила, что завершит уход из России к 30 июня. В апреле 2022 года другое популярное приложение для знакомств - Badoo - ограничило доступ для жителей России и Беларуси.

"Возникла ошибка. Повторите попытку позже", - говорится во всплывающем сообщении при попытке зайти в приложение.

При поиске приложенияв Google Play появляется сообщение "Оно не доступно в Google Play в вашем регионе". Из App Store Tinder также пропал.

Накануне "ВКонтакте" запустила бета-версию приложения для знакомств "VK Знакомства", сейчас приложение доступно в Google Play, позднее оно появится в App Store и RuStore, ранее сервис был доступен только внутри соцсети.

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