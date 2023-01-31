Популярные привычки, которые состарят вас раньше времени

Повседневные привычки в нашей жизни играют важную роль. Возможно, мы и не задумываемся об этом, но они влияют на наше самочувствие и настроение. Всего одна-две вредные привычки могут стать губительными, и наоборот - несколько полезных привычек способны изменить качество нашей жизни к лучшему.

Фраза о том, что всехорошее хорошо в меру, кажется избитой и банальной. Что может быть проще - пить воду полезно, но выпивать в день по 4 литра чревато проблемами со здоровьем. А тот, кто раньше не отказывал себе в бургерах и картошке фри, может теперь с той же радикальностью вымести из рациона углеводы подчистую.





Неправильное питание и недостаток воды

Доказано, что неправильное питание или диета могут спровоцировать процесс старения организма. Дело в том, что продукты не только снабжают нас энергией и строительными веществами в виде белков, жиров, углеводов, а также витаминов. Пища способна либо закислять, либо защелачивать организм. Те же углеводы- это один из трех макроэлементов, необходимых организму, чтобы выжить. Поэтому полное их исключение из рациона чревато проблемами - речь идет о сердечных заболеваниях, онкологии и общей продолжительности жизни.

Избыточное потребление фруктов

. Повышенное содержание фруктозы ведет к повышению инсулиновой нагрузки, организм закисляется. Это еще одна неочевидная для многих причина, по которой может происходить преждевременное старение организма.

Недостаточный прием воды

.Дефицит воды в еде и между приемами пищи вызывает процесс интоксикации. Клетки не омываются, идет накопление токсинов. На фоне хронического воспаления и интоксикации клетка начинает превращаться в стареющую. По мере накопления в организме таких клеток происходит ускорение процесса старения.

Врачи перечислили и другие оздоровительные практики, неумеренность в которых только приблизит старческую немощь.

Активный бег

Бег- это полезная активность, улучшающая, в том числе состояние сердечно-сосудистой системы. Ноесли вы не профи, заниматься им нужно не каждый день и, что называется, помаленьку. Делать это нужно на ровной поверхности и в подходящей обуви, чтобы неполучить растяжения, проблемы с суставами или сердцем, деформацию стопы.





Фото: progomel.by







Использование народных средств

Конечно, иногда бывают работающие рецепты, но их мало. Очень часто женщины вредят своей коже, хотя ожидают от народных методов совершенно других результатов.

Например, многие девушки привыкли протирать лицо салициловым спиртом или хлоргексидином. Этого делать нельзя, потому что таким образом вы убиваете защитные функции своей кожи (иммунитет кожи). Или же использование детского крема для увлажнения кожи, который, наоборот, закупоривает ваши поры и делает кожу жирной. Умыватьсяврачи советуют утром и вечером с использованием средств, подходящих именно вашей коже. Те, кто стараются делать это чаще, доводя количество подходов до ненужных рекордов, рискуют лишить кожу лица необходимого защитного слоя, в результате чего на ней раньше времени могут появиться признаки старения.





Использование ортопедического корсета

Опасно также постоянное использованиеспециального ортопедического корсета, корректирующего осанку. В этом случае мышцы могут просто атрофироваться, икогда корсет будет снят, осанка только ухудшится. Так что тут тоже важен разумный взвешенный подход.