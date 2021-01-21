3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Популяция благородного оленя растет в Минской области
Герои нашего следующего репортажа - благородные олени! Их популяция увеличивается в Минской области. Уже несколько лет успешно над этим работают представители Белорусского общества охотников и рыболовов.
Сначала парнокопытных разводят в специальных мини-заказниках или временных вольерах. Позже животных выпускают в дикую природу. В тех угодьях, где популяции прижились, за благородной семьей продолжают присматривать. Почему? Знает Алена Витко.
Благородный олень - животное крупное, при этом статное и элегантное. Такое дружное стадо, например, съемочная группа встретила в лесах Смолевичского района. Сейчас здесь водятся около 200 особей. И это при том, что несколько лет назад было всего 70. Тогда их завезли во временный вольер. И как только животные дали потомство, а молодняк подрос, выпустили в дикую природу.
Особенно востребованы они зимой. Когда на земле снежный ковер, животным трудно найти натуральный корм. И парнокопытные становятся частыми гостями этих сытных локаций. Кормовое поле и сейчас богато рапсом. А по всему периметру, словно ресторанные столики, их егеря покрывают каждый день.
Аппетитные бранчи для животных организуют в таких закрытых кормушках. В сильные морозы в меню обычно зерновая смесь - здесь измельченный горох, пшеница и рожь. Кстати, среди любимых лакомств у парнокопытных также морковь, яблоки и даже хлеб.
За рационом внимательно следит Владимир Красногурцев. Егерь с 10-летним стажем не просто хорошо знает привычки животных - за каждого волнуется, как за ребенка.
Оберегать оленей приходится не только от голода. Среди угроз - волки и браконьеры. Равновесие в природе контролируют работники лесхозов и охотники. Кстати, рост количества "благородной популяции" - также их заслуга. Самые большие семьи сейчас в Гродненской и Брестской областях. И главный вопрос для специалистов - это равномерное расселение животных.
Только под охраной Белорусского общества охотников и рыболовов - более 11 тысяч благородных оленей. При этом количество продолжают наращивать, в том числе и в центральном регионе. Среди последних больших переселений - стадо в Пуховичском районе. Пока животные в вольере, но уже летом выйдут на свободу - изучат местные пейзажи.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов