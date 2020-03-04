Зачем в Беларуси восстанавливают популяцию туроподобных быков

Белорусские просторы осваивает новый вид животных. На пойменном лугу под Туровом поселили туров. Это максимально приближенные к легендарному животному быки, которых вывели путем обратной селекции.



Сергей Козлович проверил на себе, насколько современные туры грозные, и выяснил, зачем этот вид восстанавливать.



Это самое близкое расстояние, пожалуй, на которое подпустили туроподобные быки. Они - животные полудикие, человека сторонятся. И им есть куда скрыться.



Туроподобный скот здесь живет на вольном выпасе. То есть территория большая - 200 га, но с трех сторон окружена поймой Припяти. С четвертой построили забор. И понятно, что пока стадо маленькое - увидеть их здесь будет достаточно сложно.



Сюда, на пойменное урочище "Погост", животных доставили из Латвии. По научному - ревайлдинг, или восстановление популяции туроподобного скота породы Хека финансирует Глобальный экологический фонд. Реализуют проект ПРООН совместно с Минприроды.



