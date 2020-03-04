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Зачем в Беларуси восстанавливают популяцию туроподобных быков

Белорусские просторы осваивает новый вид животных. На пойменном лугу под Туровом поселили туров. Это максимально приближенные к легендарному животному быки, которых вывели путем обратной селекции.

Сергей Козлович проверил на себе, насколько современные туры грозные, и выяснил, зачем этот вид восстанавливать.

Это самое близкое расстояние, пожалуй, на которое подпустили туроподобные быки. Они - животные полудикие, человека сторонятся. И им есть куда скрыться.

Туроподобный скот здесь живет на вольном выпасе. То есть территория большая - 200 га, но с трех сторон окружена поймой Припяти. С четвертой построили забор. И понятно, что пока стадо маленькое - увидеть их здесь будет достаточно сложно.

Сюда, на пойменное урочище "Погост", животных доставили из Латвии. По научному - ревайлдинг, или восстановление популяции туроподобного скота породы Хека финансирует Глобальный экологический фонд. Реализуют проект ПРООН совместно с Минприроды.

Возвращение туров поможет восстановить экосистему заросших лугов

Это не просто восстановление одного вида, а всей экосистемы. Туры приведут в порядок заросшие луга. А значит туда вернуться редкие птицы. Это еще один шаг Беларуси на пути сохранения как национального, так и мирового биоразнообразия дикой природы.

Кроме того, исчезнувшие в 17 веке легендарные быкимогут заинтересовать не только ученых, но и туристов. Тем болеечто рядом стоит древний Туров, символ которого - мощный бык.

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