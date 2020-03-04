3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Зачем в Беларуси восстанавливают популяцию туроподобных быков
Белорусские просторы осваивает новый вид животных. На пойменном лугу под Туровом поселили туров. Это максимально приближенные к легендарному животному быки, которых вывели путем обратной селекции.
Сергей Козлович проверил на себе, насколько современные туры грозные, и выяснил, зачем этот вид восстанавливать.
Это самое близкое расстояние, пожалуй, на которое подпустили туроподобные быки. Они - животные полудикие, человека сторонятся. И им есть куда скрыться.
Туроподобный скот здесь живет на вольном выпасе. То есть территория большая - 200 га, но с трех сторон окружена поймой Припяти. С четвертой построили забор. И понятно, что пока стадо маленькое - увидеть их здесь будет достаточно сложно.
Сюда, на пойменное урочище "Погост", животных доставили из Латвии. По научному - ревайлдинг, или восстановление популяции туроподобного скота породы Хека финансирует Глобальный экологический фонд. Реализуют проект ПРООН совместно с Минприроды.
Возвращение туров поможет восстановить экосистему заросших лугов
Это не просто восстановление одного вида, а всей экосистемы. Туры приведут в порядок заросшие луга. А значит туда вернуться редкие птицы. Это еще один шаг Беларуси на пути сохранения как национального, так и мирового биоразнообразия дикой природы.
Кроме того, исчезнувшие в 17 веке легендарные быкимогут заинтересовать не только ученых, но и туристов. Тем болеечто рядом стоит древний Туров, символ которого - мощный бык.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера