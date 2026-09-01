Попытка заработать на криптовалюте привела жителя Минска к потере 120 тыс. рублей

Погоня за призрачной прибылью привела к реальному минусу. Попытать удачу в заработке на криптовалюте решил житель столицы. Идею ему внушила новая знакомая. Своих средств инвестировать в затею у мужчины не хватало, а потому набрал долгов с расчетом, что скоро разбогатеет и все отдаст.

Иногда колесо Фортуны раскручивается в нужную сторону, однако герой этой истории нарвался на мошенников. Копилка аферистов пополнилась на 120 тыс. рублей.

Ирина Ванюк, начальник ОПК Фрунзенского РУВД г. Минска:

"В милицию обратился 54-летний минчанин, который стал жертвой мошенников, пытаясь заработать на криптовалюте. Заявитель познакомился в мессенджере с женщиной, которая в ходе общения предложила инвестировать деньги. Для этого, по ее словам, нужно было зарегистрироваться на специальной платформе. Затем с мужчиной связался куратор. Он пообещал помочь заработкам, но для этого требовалось пополнить криптокошелек на бирже, как позже выяснилось, не существующий".

"В дальнейшем со мной связался брокер, персональный агент, который познакомился со мной. И начали мы работу. На протяжении двух недель мы поработали, и брокерам было предложено найти определенную сумму средств. И она предоставила мне информацию, какую сумму мы можем заработать. Причем меня это заинтересовало. Я завел туда средства", - рассказал потерпевший.