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Попытка нарушения воздушного пространства Беларуси

О попытке нарушения воздушного пространства Беларуси

проинформировало Министерство обороны. Накануне вечером около 19:30 дежурными силами ВВС и ПВО была пресечена провокация со стороны Литвы. С сопредельной территории в районе Ошмянского района был запущен зонд из восьми воздушных шаров. Их полет пресекли экипажи вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. Они сделали это без применения оружия.

Нарушений со стороны Беларуси не было

Прокомментировали в командовании ВВС и ПВО заявление литовской стороны о якобы нарушении белорусским вертолетом воздушного пространства.

Материалы об инциденте направлены в МИД

Военное ведомство направило соответствующие материалы в МИД для подготовки ноты литовской стороне.

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