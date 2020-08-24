Попытка нарушения воздушного пространства Беларуси

проинформировало Министерство обороны. Накануне вечером около 19:30 дежурными силами ВВС и ПВО была пресечена провокация со стороны Литвы. С сопредельной территории в районе Ошмянского района был запущен зонд из восьми воздушных шаров. Их полет пресекли экипажи вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. Они сделали это без применения оружия.