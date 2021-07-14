Информация о влиянии Польши на белорусский "майдан" - тайная переписка канцлера правительства Польши с премьером М. Моравецким

Матеуш, публикация твоего плана помощи простым репрессированным белорусам - это очень хорошая идея. Учитывая, что многие действия уже осуществляются, достаточно будет их связать между собой, добавить что-то новое, а также дофинансировать полностью - и целый план готов. С 2005 года являюсь соучредителем частей этих программ и знаю многих людей, занимающихся белорусским вопросом, могу это все объединить и привлечь к этому вице-министра Пшыдача, который курирует это направление. Как и когда представить план премьера Моравецкого, пускай парни из коммуникаций подскажут. Ниже я указывал на некоторые идеи.



Дворчик отвечает Моравецкому

