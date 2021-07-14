3.72 BYN
Информация о влиянии Польши на белорусский "майдан" - тайная переписка канцлера правительства Польши с премьером М. Моравецким
Все активнее раскрываются планы Польши на Беларусь. Появилась третья часть сливовиз канцелярии польского премьера, опубликованных телеграм-каналом "Тайны Европы". Попытка влиять на белорусский "майдан" стала еще более очевидной. Речь о тайнойпереписке канцлера правительства Польши Михаила Дворчика на этот раз спремьером Моравецким. Речь буквально идет о разработке "прекрасного плана по Беларуси", который поляки активно обсуждаютсразу после 9 августа 2020 года.
Переписку прокомментировал бывший глава Центрального антикоррупционного бюро Польши Павел Войтуник. Он заявил, что если бы на месте Моравецкого и Дворчика были лица, неугодные партии, то их сняли бы с должностей мгновенно.Он также утверждает:первые лица Польши допустили серьезные нарушения, из-за которых должны быть лишены доступа к секретам и отправлены в отставку.
Вот только часть из слитого:
Матеуш, публикация твоего плана помощи простым репрессированным белорусам - это очень хорошая идея. Учитывая, что многие действия уже осуществляются, достаточно будет их связать между собой, добавить что-то новое, а также дофинансировать полностью - и целый план готов. С 2005 года являюсь соучредителем частей этих программ и знаю многих людей, занимающихся белорусским вопросом, могу это все объединить и привлечь к этому вице-министра Пшыдача, который курирует это направление. Как и когда представить план премьера Моравецкого, пускай парни из коммуникаций подскажут. Ниже я указывал на некоторые идеи.