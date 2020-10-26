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Попытка создать затор

В фейк-чатах пишут и о масштабных заторах на дорогах. Это тоже не так. Заставить всех ехать с минимальной скоростью решили водители из первой цепочки на этом видео. Ряд провокаторов специально снижает скорость движения. Но на всех деструктивизма не хватило, поэтому противоположный поток движется с обычной скоростью.

Насколько ничтожны такие действия, можно судить хотя бы по карте. Двухбалльные пробки, и то только по причине нескольких ДТП в Минске.

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