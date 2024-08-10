Попытка втянуть Беларусь в конфликт - эксперты о нарушении воздушного пространства нашей страны

Сегодня весь мир увидел: первое - Президент держит слово. Это не просто были слова, что мы будем действовать жестко, по закону, но мы не допустим никаких провокаций в наш адрес. Все цели были сбиты. Второе - мы показали, что мы сотрудничаем и работаем вместе с Россией - единая ПВО. Часть целей были сопровождены до России и там были сбиты. Третье - мы не будем действовать по сценарию Запада, как они мечтают. У них свой сценарий: чтобы мы ввязались в войну. Это невыгодно ни России, ни Беларуси. У нас свой сценарий - мы на провокации не поддаемся, но четко даем понять: если будет нападение на Республику Беларусь, ответим так, что мало не покажется, в том числе по центрам принятия решений.

Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси