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Попытка втянуть Беларусь в конфликт - эксперты о нарушении воздушного пространства нашей страны

Украина отрабатывает те деньги, которые в нее вкладывают западные спонсоры. А провокация с нарушением воздушного пространства Беларуси не что иное, как попытка втянуть страну в конфликт. Наше государство не оставляют в покое. Определенные силы пытаются раскачать ситуацию и довести ее до высокой степени эскалации - так комментируют эксперты произошедший инцидент.


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Десяток беспилотников - это очень серьезная сила. В сегодняшних условиях она может принести очень много вреда. Достаточно вспомнить, что много лет назад, в 1945 году, именно одиночными самолетами были нанесены ядерные удары по Хиросиме, Нагасаки. Обратите внимание, что именно 9 августа произошел подобный инцидент на нашей границе. Поэтому, скорее всего, это попытка уточнить возможности нашей системы ПВО и в какой-то мере показать, что Украина не зря получает финансирование с Запада и готова его отрабатывать в том числе всеми имеющимися средствами.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси


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Сегодня весь мир увидел: первое - Президент держит слово. Это не просто были слова, что мы будем действовать жестко, по закону, но мы не допустим никаких провокаций в наш адрес. Все цели были сбиты. Второе - мы показали, что мы сотрудничаем и работаем вместе с Россией - единая ПВО. Часть целей были сопровождены до России и там были сбиты. Третье - мы не будем действовать по сценарию Запада, как они мечтают. У них свой сценарий: чтобы мы ввязались в войну. Это невыгодно ни России, ни Беларуси. У нас свой сценарий - мы на провокации не поддаемся, но четко даем понять: если будет нападение на Республику Беларусь, ответим так, что мало не покажется, в том числе по центрам принятия решений.
Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Также, как подчеркивают эксперты, руководство Украины не держит слова, данного при разведении сторон на мозырском направлении, и всячески пытается эскалировать обстановку на границах Беларуси. А заодно проверить силу и мощь нашей региональной группировки в угоду западным спонсорам.


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Украинская сторона не могла не знать, что часть Брянской области, часть Смоленской области и часть в том числе Курской области входит в зону интересов противовоздушной обороны Беларуси, потому что мы создали единую региональную группировку сил и средств. Поэтому Украина преднамеренно пошла на эскалацию данного конфликта, зная, каким образом мы отреагируем. Что они преследуют? Можно подумать, что Украина сама решила совершить что-то подобное, но нет. Очевидно, что уши торчат совершенно из других государств. Это те самые, что строят заборы вдоль нашей границы, которые проводят сейчас сплошь и рядом учения (например, на территории Литвы) или высылают 17 тысяч военнослужащих, чтобы охранять забор вдоль территории с нашим государством. Необходимо отметить, что именно в этом случае Украина и ее западные хозяева пытаются втянуть нас в этот вооруженный конфликт.
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси


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С юридической точки зрения, безусловно, это акт вторжения. Пусть через воздушное пространство, пусть небольшими летательными аппаратами – беспилотниками, но факт остается фактом: это акт вторжения. Вопрос: это была продемонстрирована нам позиция украинского государства или это какие-то случайные группировки решили таким образом подать Беларуси какой-то сигнал? Радует, что они прощупать прощупали и убедились, что у нас все на своем месте. Если будут дальше пытаться прощупать, получат точно такой же результат. А результат - все воздушные цели были поражены.
Юрий Воскресенский, политолог

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