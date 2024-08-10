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Попытка втянуть Беларусь в конфликт - эксперты о нарушении воздушного пространства нашей страны
Украина отрабатывает те деньги, которые в нее вкладывают западные спонсоры. А провокация с нарушением воздушного пространства Беларуси не что иное, как попытка втянуть страну в конфликт. Наше государство не оставляют в покое. Определенные силы пытаются раскачать ситуацию и довести ее до высокой степени эскалации - так комментируют эксперты произошедший инцидент.
Десяток беспилотников - это очень серьезная сила. В сегодняшних условиях она может принести очень много вреда. Достаточно вспомнить, что много лет назад, в 1945 году, именно одиночными самолетами были нанесены ядерные удары по Хиросиме, Нагасаки. Обратите внимание, что именно 9 августа произошел подобный инцидент на нашей границе. Поэтому, скорее всего, это попытка уточнить возможности нашей системы ПВО и в какой-то мере показать, что Украина не зря получает финансирование с Запада и готова его отрабатывать в том числе всеми имеющимися средствами.
Сегодня весь мир увидел: первое - Президент держит слово. Это не просто были слова, что мы будем действовать жестко, по закону, но мы не допустим никаких провокаций в наш адрес. Все цели были сбиты. Второе - мы показали, что мы сотрудничаем и работаем вместе с Россией - единая ПВО. Часть целей были сопровождены до России и там были сбиты. Третье - мы не будем действовать по сценарию Запада, как они мечтают. У них свой сценарий: чтобы мы ввязались в войну. Это невыгодно ни России, ни Беларуси. У нас свой сценарий - мы на провокации не поддаемся, но четко даем понять: если будет нападение на Республику Беларусь, ответим так, что мало не покажется, в том числе по центрам принятия решений.
Также, как подчеркивают эксперты, руководство Украины не держит слова, данного при разведении сторон на мозырском направлении, и всячески пытается эскалировать обстановку на границах Беларуси. А заодно проверить силу и мощь нашей региональной группировки в угоду западным спонсорам.
Украинская сторона не могла не знать, что часть Брянской области, часть Смоленской области и часть в том числе Курской области входит в зону интересов противовоздушной обороны Беларуси, потому что мы создали единую региональную группировку сил и средств. Поэтому Украина преднамеренно пошла на эскалацию данного конфликта, зная, каким образом мы отреагируем. Что они преследуют? Можно подумать, что Украина сама решила совершить что-то подобное, но нет. Очевидно, что уши торчат совершенно из других государств. Это те самые, что строят заборы вдоль нашей границы, которые проводят сейчас сплошь и рядом учения (например, на территории Литвы) или высылают 17 тысяч военнослужащих, чтобы охранять забор вдоль территории с нашим государством. Необходимо отметить, что именно в этом случае Украина и ее западные хозяева пытаются втянуть нас в этот вооруженный конфликт.
С юридической точки зрения, безусловно, это акт вторжения. Пусть через воздушное пространство, пусть небольшими летательными аппаратами – беспилотниками, но факт остается фактом: это акт вторжения. Вопрос: это была продемонстрирована нам позиция украинского государства или это какие-то случайные группировки решили таким образом подать Беларуси какой-то сигнал? Радует, что они прощупать прощупали и убедились, что у нас все на своем месте. Если будут дальше пытаться прощупать, получат точно такой же результат. А результат - все воздушные цели были поражены.
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