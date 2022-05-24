Попытки латвийской власти бороться с мертвыми победителями и освободителями - в программе "Это другое"

Переписать историю - это самое простое, что могут сделать те, кому она неудобна. А вот заставить поверить в эту историю гораздо сложнее, когда истина на поверхности. Ксения Лебедева подготовила новый выпуск программы "Это другое" о попытке латвийской власти бороться с мертвыми победителями и освободителями. Ксения побеседовала с одной из активисток, которая готова говорить и делать все для сохранения общей памяти и правды. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".