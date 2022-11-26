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Попыток вытеснения беженцев на территорию Беларуси станет в разы больше - не исключают белорусские пограничники
Не теряет своей актуальности вопрос с вынужденными мигрантами. Скорее даже, наоборот. В этом году страны ЕС вернут Польше 901 беженца (353 уже передали, еще 548 прибудут до конца года).
Больше всего иностранцев будет отправлено из Германии - 619 человек. В списке недружелюбных к ним стран также Франция, Швеция, Норвегия, Австрия, Финляндия.
В связи с этим белорусские пограничники не исключают, что попыток вытеснения беженцев на белорусскую территорию станет в разы больше. Ведь польские власти всячески избегают соблюдения процедур регистрации ходатайств, так как все официально зарегистрированные беженцы должны находиться на территории страны. А это значит, что все переданные польской стороне иностранцы в последующем могут быть направлены в польское приграничье.
В ноябре со стороны Польши резко возросло количество силовых вытеснений иностранцев на территорию Беларуси, в том числе и мертвых. Шокирующие кадры неоднократно публиковал наш Погранкомитет. С начала года зафиксировано 5 смертей на границе с Польшей. Тела беженцев во всех случаях были обнаружены возле польских заграждений.
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