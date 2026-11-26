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Выезжаете на работу? А вовремя ли вы "переобуваетесь"? Поговорим о машине, конечно. Похолодало, то и дело изморось, а ночью и вовсе лед.

Для новичков со знаком "70" на стекле осмелимся посоветовать вместе с ГАИ в первые заморозки выбирать общественный транспорт. А для смелых: не забудьте чек-лист. Выезжаем пораньше, учитываем время пробок и то, что не все сориентировались в дорожной обстановке. И, конечно, едем на зимней резине. Когда рекомендуют "переобуваться" и что будет, если вовремя на шиномонтаж не заехать? Подробности смотрите в проекте "Разберемся с Викторией Сенкевич".

Итак, вы автовладелец, впереди зима. И самое время поговорить о том, когда планируете на шиномонтаж. А может быть, вы уже "переобулись"? Достойное решение делать это чуть раньше, чем грянут заморозки. Для тех же, кто тянет до последнего, представляем наш чек-лист по зимней резине. Если листать правила дорожного движения нет ни времени, ни желания, мы сделали это за вас.

С 1 декабря по 1 марта все автомобили на дорогах должны быть оборудованы зимними шинами. Это обязательно для легковых и грузовых авто. В этот промежуток времени участие в дорожном движении на летней резине полностью запрещено.

Опытные водители знают, но мы еще раз акцентируем: не вся "зима", которую так называет продавец, ею является. Чтобы ездить зимой легально, убедитесь, что на боковине шины есть следующее обозначение: символ горной вершины со снежинкой и одна из маркировок грязи или снега - "М+S", "М&S", "М.S" или "M S".

Еще не все. Важно проверить износ. Глубина рисунка протектора должна быть не менее 4 мм. А индикаторы износа (выступы на дне канавок) не видны. Если протектор стерт сильнее, одной правильной маркировки уже недостаточно.

Важный нюанс: "всесезонка" вне закона. Ездить на ней зимой запрещено правилами. И если даже на шинах значится "All Season" или "All Weather", не верьте написанному. Сама по себе такая надпись не подтверждает, что шина соответствует зимним требованиям, смотрите на маркировку.

Итак, "переобуваемся" с 1 декабря, можно раньше. Что бы вы ни выбрали - отечественного производителя или импортного - сверяем маркировку на шинах и высоту протектора и не ездим на "всесезонке" зимой.

Следующее правило: не два ведущих, а все четыре. Не экономьте, зимняя резина должна быть установлена на всех колесах машины. На одной оси легкового автомобиля обязательно должен быть одинаковый рисунок протектора. Если сомневаетесь в погоде, а она переменчива, переобуйтесь заранее. Заодно очередей на шиномонтаж можно избежать. 1 декабря срок обязательный, но советуем следить за погодой на "Первом информационном". Похолодало и заморозки - пора.

Летняя резина теряет сцепные свойства, дубеет, если столбик термометра опускается ниже +7. А это значит, тормозной путь уже намного длиннее. Зачем нам эти риски на дорогах?

Итак, готовь сани летом, а зимнюю резину при похолодании. Ставим на все колеса и чувствуем себя на дороге уверенно.

Теперь блок чисто формальный. Уверены, что мы с вами так не делаем, но если вдруг не перешли на зимнюю резину вовремя, что будет? Зависит от того, что конкретно вы натворили. Летние шины в первый раз могут обойтись предупреждением или штрафом до 1 базовой, повторно штраф до 5 базовых величин. А вот за неисправные шины со стертым протектором, пробоями, порезами, кордом сразу штраф до 1 базовой, повторно - до 5.

Если из-за шин произошла авария, санкции будут серьезные. В случае повреждения имущества ожидает штраф от 2 до 10 базовых. Были легкие телесные повреждения или же оставление места ДТП, то может быть штраф от 5 до 30 базовых или лишение прав до 2 лет.

Заметим, все белорусские законы и ГАИ работают на предупреждение. Наказание здесь не главное, главное - наша с вами безопасность. Осознанно подходите к вождению автомобиля и соблюдению правил дорожного движения. Безопасных вам дорог.