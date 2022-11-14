Пора переходить на зимнюю резину - ГАИ предупреждает водителей о приближении морозного сезона

ГАИ Минска предупреждает водителей о приближении морозного сезона. Инспекторы проводят с автолюбителями беседы, рекомендуют заехать на шиномонтаж заранее, еще до того, как дорожное полотно покроет снег и гололед. Ведь зимние покрышки обеспечивают безопасное передвижение, улучшают сцепление с дорогой и снижают тормозной путь.