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Пора переходить на зимнюю резину - ГАИ предупреждает водителей о приближении морозного сезона

ГАИ Минска предупреждает водителей о приближении морозного сезона. Инспекторы проводят с автолюбителями беседы, рекомендуют заехать на шиномонтаж заранее, еще до того, как дорожное полотно покроет снег и гололед. Ведь зимние покрышки обеспечивают безопасное передвижение, улучшают сцепление с дорогой и снижают тормозной путь.

По правилам, зимние шины нужно использовать с 1 декабря по 1 марта. В этот период времени за езду на летней резине можно получить штраф.

Фото:pixabay

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