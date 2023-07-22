Пора убирать лук? Какие признаки указывают на это и как это сделать правильно

С конца июля и вплоть до сентября дачники убирают с грядок лук: репчатый, озимый, севок и порей. Единого подхода, когда начинать сбор урожая нет, пишет1prof.by. Все зависит от сроков посадки, региона произрастания и погодных условий. Разберемся, какие признаки указывают на то, что лук пора убирать, как это сделать правильно, какие дни будут благоприятными по лунному календарю для сбора урожая на долгое хранение.

Репчатый лук созревает в среднем через 80 дней после посадки. Его урожай собирают обычно с конца июля по сентябрь. Учитывайте, что озимый лук созревает на месяц-два раньше того, что посадили весной.

Лук-шалот, или семейный, более скороспелый, чем репчатый. Поэтому его начинают выкапывать с середины июля. Порей убирают обычно лишь в конце сентября-начале октября.

В уборке лука не стоит слепо полагаться на сроки. Обратите внимание на признаки созревания головок. Если перья лука прильнули к земле, пора задуматься о сборе урожая. В этом вопросе не стоит слишком торопиться, ведь собранный слишком рано лук не будет хорошо храниться.





Считается, что пора убирать лук, когда:

Перья полегли;

Основная масса ботвы пожелтела;

Место прикрепления пера к луковице, так называемая шейка, истончилась;

Корни у выкопанной головки подсохшие и короткие.

Если головка лука выглядывает из почвы, обратите внимание на ее кожуру. Ее шелушение - верный признак созревания корнеплода.





Когда убирать лук по лунному календарю в июле, августе, сентябре 2023 года

Урожай корнеплодов убирают на убывающую Луну. В это время соки растений сконцентрированы под землей.

Наиболее благоприятным для уборки лука на долгое хранение считается время, когда Луна пребывает в Овне, Тельце, Водолее и Близнецах.

Не рекомендуется выкапывать корнеплод, когда Луна в Раке, Деве, Весах или Скорпионе. Урожай не будет долго храниться.

Стрелец и Козерог считаются нейтральными знаками Зодиака для уборки урожая лука.





Наиболее благоприятныедни для уборки лука на долгое хранение по лунному календарю:

В августе 2, 5-11, 14-15;

В сентябре 1-7, 11-12 2023 года.

Неблагоприятныепо лунному календарю дни для уборки лука на хранение в 2023 году:

Июль: 26-27;

Август: 22-23, 30-31;

Сентябрь 9, 13-20, 28-30.





Когда и как убирать лук на долгое хранение

Лук стараются убрать с грядок до начала дождливого периода. Для этого надо выбрать максимально сухой день. Лучше всего собирать урожай после полудня или ближе к вечеру, чтобы почва максимально просохла.

Собранный лук нельзя сразу убирать на хранение. В течение 2-3 недель его надо досушить в сухом и хорошо проветриваемом помещении или прямо на грядке под солнышком.