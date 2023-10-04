Пора защищаться от вируса! В Беларуси стартовала вакцинация школьников против гриппа

У нас уже эта вакцинация не первый год. Мы знаем, что после нее, как правило, реакций побочных нет, если 0,5 % может быть, из всех, которые получили.

Наталья Козич, заведующая педиатрическим отделением 2-й детской поликлиники г. Минска