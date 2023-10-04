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Пора защищаться от вируса! В Беларуси стартовала вакцинация школьников против гриппа

Вакцинация против гриппа активно проходит в учреждениях общего среднего образования. Сегодня прививку получили ребята 44-й столичной школы. Препарат российский. Это вакцина для профилактики гриппа инактивированная. Перед началом процедуры детей осмотрел педиатр. Иммунитет, по словам специалистов, начинает формироваться через неделю и сохраняется на протяжении полугода. Прививают школьников только с письменного разрешения родителей.

У нас уже эта вакцинация не первый год. Мы знаем, что после нее, как правило, реакций побочных нет, если 0,5 % может быть, из всех, которые получили.
Наталья Козич, заведующая педиатрическим отделением 2-й детской поликлиники г. Минска
Основные усилия мы сейчас делаем на организованный контингент, то есть педагоги работают с родителями, наши медицинские работники выезжают в школу, прививают. По взрослому населению выезжаем на крупные предприятия, крупные организации, объясняем, проводим разъяснительную работу и представляем услуги по вакцинопрофилактике
Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома

Сейчас самое время получить прививку против гриппа. Всплеск заболевания ожидается примерно в декабре-январе, к этому времени у привившихся уже сформируется иммунитет. Привить планируется не менее 40 % населения.

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